В темноте над «Лахта Центром» появилась радуга — видео

Вечером 7 февраля жители и гости Петербурга наблюдали необычный оптический эффект над небоскребом «Лахта Центр».

В небе ярко светила луна, а над ней появились сине-оранжевые переливы, напоминающие радугу.

«На небе красовалась луна, а вокруг нее венец. Разноцветные кольца в облаках — иризация, или радужность. Лунный свет преломляется в каплях воды в облаках, создавая эффект радуги», — объяснили специалисты.

Видео: "Лахта-центра", ВК