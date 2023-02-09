В темноте над «Лахта Центром» появилась радуга — видео

Вечером 7 февраля жители и гости Петербурга наблюдали необычный оптический эффект над небоскребом «Лахта Центр».
В небе ярко светила луна, а над ней появились сине-оранжевые переливы, напоминающие радугу.
«На небе красовалась луна, а вокруг нее венец. Разноцветные кольца в облаках — иризация, или радужность. Лунный свет преломляется в каплях воды в облаках, создавая эффект радуги», — объяснили специалисты.
Видео: "Лахта-центра", ВК
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