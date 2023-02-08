В кинотеатрах покажут детский фильм «Опасный мем», в котором снимались жители Лужского района

В феврале в кинотеатрах Ленобласти покажут детский приключенческий фильм «Опасный мем».

В основу киноленты легла история четверых пятиклассников, которые столкнулись с невиданной силы злом. «Опасный мем» устроил им очень опасные приключения, перемещения во времени и встречи с таинственными персонажами. Ребята смогут разгадать тайну мема, вопрос только, какой ценой.

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Съемки проходили летом 2021 года в Лужском районе Ленобласти. В фильме приняли участие более 100 актеров, из которых 99% — местные жители.

Просмотр фильма будет доступен по программе «Пушкинская карта».