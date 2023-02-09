В Ленобласти объявлен «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра

В Ленобласти 9 февраля объявили «желтый» уровень погодной опасности.

В ближайшие сутки на территории региона ожидается сильный ветер, местами порывы юго-западного и западного ветра будут развивать скорость 15-18 метров в секунду. «Желтый» уровень опасности сохранится до 21:00 10 февраля.

Жителей просят быть осторожными. При возникновении чрезвычайной ситуации следует обращаться в службу спасения по телефону 01 (112 или 101 на смартфоне).

Также сильный ветер ожидается в соседней Карелии. В Петербурге оповещений о погоде не требуется.