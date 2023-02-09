ГИБДД в ближайшие выходные будет ловить пьяных водителей в Петербурге и Ленобласти — график

В феврале 2023 года сотрудники ГИБДД проведут восемь рейдов «Нетрезвый водитель» на дорогах Петербурга и Ленобласти. Первые проверки пройдут уже в эти выходные.
Так, рейды пройдут в ночь на 10, 11, 12 и 13 февраля. Следующие проверки на дорогах пройдут с 22 по 27 число, сообщили в пресс-службе регионального Управления ГИБДД.
Водителям напоминают, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии или за передачу управления находящемуся в состоянии опьянения лицу предусмотрен административный штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года. За повторное нарушение – уголовная ответственность.
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27.01.2023 245