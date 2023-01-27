Водителем Bentley, который удрал от полиции во время оформления протокола за «пьянку», оказался бывшим вице-губернатором Петербурга

Ранее ivbg.ru рассказывал о необычном случае, который произошел 27 января на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.

Там сотрудники ГИБДД остановили водителя Bentley для проверки документов. По предварительной информации, автомобилист был нетрезв. Его пригласили в служебную машину и начали оформлять протокол. В какой-то момент водитель Bentley попросился выйти на улицу, чтобы подышать. Документы были при нем. И, долго не думая, он сел в свой автомобиль и умчал в сторону Выборга.

За ним бросились в погоню, но безуспешно. Искали беглеца по камерам часа два. В итоге нашли в охотничьем домике у поселка Великое неподалеку от границы с Финляндией.

Злоумышленника задержали и отвезли в отдел полиции, где он надул 1,097 промилле.

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Выяснилось, что это бывший вице-губернатор Петербурга, 58-летний Сергей Козырев. Эту должность он занимал с 2011 по 2013 и отвечал за жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, энергетику и природопользование. До этого он работал вице-губернатором Ленобласти, руководителем аппарата губернатора Сердюкова. А еще ранее трудился в областном ЗакСе. Об этом пишет 47news.