К 2030 году в Сосновом Бору построят новый микрорайон

Новый микрорайон появится в Сосновом Бору Ленобласти.

С севера он будет ограничен улицей Академика Александрова, с востока – Парковой улицей, с юга – продолжением улицы Красных Фортов, а с запада – улицей Коблицкого. Общая площадь нового микрорайона составит 16,5 гектара.

Новый микрорайон обеспечит жильем будущих строителей новых энергоблоков Ленинградской АЭС, рассказал глава города Михаил Воронков. Там построят многоквартирные дома на 1330 квартир, детский сад, детские и спортивные площадки, парковки, зоны отдыха.

Договор с застройщиком заключат в ближайшее время. Основные строительные работы планируют завершить в 2029-2030 годах.