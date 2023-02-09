Российских водителей стали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

В городах России фиксируются случаи применения штрафов для водителей, проезжающих на желтый сигнал светофора. Они выписывались им автоматически.

Об этом стало известно «Российской газете«. Например, в Уфе водитель через суд пытался доказать, что свой авто он не смог бы остановить без экстренного торможения и потому был вынужден проехать на «желтый». Судья не согласился с доводами, заявив, что за водителем не было других машин, а значит — резкая остановка не привела бы к аварии.

Подобный случай зафиксирован и в Москве.

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30.01.2023 151
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