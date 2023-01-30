Российские водители теперь могут предъявлять документы ГИБДД в электронном виде

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

На Госуслугах появилась новая функция.

Так, электронные версии водительских прав и СТС теперь доступны в приложении «Госуслуги Авто». При проверке документов водитель может предъявить и их. Об этом рассказали Госуслуги в своем Телеграм-канале.

Как предъявить электронные документы
1. На главной странице приложения выберите функцию «Предъявить документы».
2. На вкладке выберите вид документа — права или СТС.
3. Сгенерированные коды покажите инспектору. Он считает их для проверки.

Важно: бумажные версии документов пока нужно все же возить с собой и предъявлять их по требованию инспектора.

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