Российские водители теперь могут предъявлять документы ГИБДД в электронном виде

На Госуслугах появилась новая функция.

Так, электронные версии водительских прав и СТС теперь доступны в приложении «Госуслуги Авто». При проверке документов водитель может предъявить и их. Об этом рассказали Госуслуги в своем Телеграм-канале.

Как предъявить электронные документы

1. На главной странице приложения выберите функцию «Предъявить документы».

2. На вкладке выберите вид документа — права или СТС.

3. Сгенерированные коды покажите инспектору. Он считает их для проверки.

Важно: бумажные версии документов пока нужно все же возить с собой и предъявлять их по требованию инспектора.