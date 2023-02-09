Еще один популярный бренд одежды решил уйти из России

Японская компания Uniqlo, торгующая модной одеждой, уходит из России.

Об этом стало известно «Коммерсанту«. Компания расторгла договоры аренды в ряде ТЦ. При этом на полное закрытие бизнеса может уйти несколько месяцев.

К слову, торговые точки бренда приостановили деятельность еще весной 2022 года.

По данным издания, сотрудники Uniqlo в России уже проинформированы об уходе бренда. При этом будут ли положены работникам компенсации, как это делали другие иностранные бренды перед уходом, пока неизвестно.