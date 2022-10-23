IKEA нашла потенциальных покупателей своих фабрик в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Активы шведского мебельного ретейлера в России хотят купить сразу пять компаний.

Как стало известно Mash, компания IKEA нашла пять компаний на покупку своих фабрик в России. Все потенциальные покупатели из России. Указывается, что с 24 шведский ретейлере начнет презентацию своих фабрик.

При этом сотрудников предприятий IKEA сейчас заставляют наводить порядок на рабочих местах перед визитом потенциальных будущих владельцев.

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13.10.2022 162
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