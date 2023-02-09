В подземном переходе Петербурга подростки отобрали у продавца 10 коробок с обувью

Вечером 8 февраля в полицию Петербурга поступило сообщение о разбойном нападении на Комендантской площади.
Установлено, в подземном переходе неизвестные распылили в 23-летнего гражданина Таджикистана из перцового баллончика, после чего забрали у него 10 коробок с обувью и скрылись.
Видео: 78.ru
По словам пострадавшего, на вид преступникам было 14-15 лет. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Возбуждено уголовное дело.
Вам будет интересно
Полиция задержала подозреваемого в нападении на отца и сына на автобусной остановке на Светлановском проспекте в Петеербурге. Его задержали по месту...
08.02.2023 96