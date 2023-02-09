В подземном переходе Петербурга подростки отобрали у продавца 10 коробок с обувью

Вечером 8 февраля в полицию Петербурга поступило сообщение о разбойном нападении на Комендантской площади.

Установлено, в подземном переходе неизвестные распылили в 23-летнего гражданина Таджикистана из перцового баллончика, после чего забрали у него 10 коробок с обувью и скрылись.

Видео: 78.ru

По словам пострадавшего, на вид преступникам было 14-15 лет. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Возбуждено уголовное дело.