Матерый рецидивист в розыске попался полиции из-за кражи шоколадки в Выборге

В магазине на улице Мира в Выборге 8 февраля около 19:00 задержали неоднократно судимого мужчину, который вынес шоколадки без оплаты. Ущерб оценили в 1200 рублей.

Необычные движения злоумышленника на кассе не остались незамеченными. Персонал магазина нажал на тревожную кнопку. На место прибыли сотрудники Росгвардии.

В ходе проверки было установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за хулиганство, кражу, распитие спиртного в запрещенных местах, грабеж, угон машины и незаконное хранение наркотиков.

Кроме того, в 2023 году его объявляли в розыск за кражу мобильного телефона, совершенную 28 января.