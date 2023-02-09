«Оставляют пространство для маневра»: Сергей Перминов прокомментировал публикацию Сеймура Херша о взрыве на «Северном потоке»

Американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование обстоятельств уничтожения «Северных потоков», в котором он приходит к выводу, что к этому имеют отношение высокопоставленные чиновники из США.

Сергей Перминов отметил в беседе с online47.ru, что это выглядит как подача психологического характера, тестирующая на прочность и продолжающая взвинчивать ставки.

«В меньшей степени – внутри США, хотя нельзя исключить, что политические оппоненты Белого дома попытаются найти приемлемые ходы для критического воздействия в свете приближающейся президентской кампании. Кто-то должен ответить. Кто-то оставляет пространство для маневра», – рассказал Сергей Перминов

По мнению парламентария, такая публикация может быть призвана показать, кто хозяин на европейском направлении, и укрепить роль США.

«Определенно, для правительства ФРГ последуют неприятные вопросы, и они уже поступают, подчеркивая тупиковость возможностей Берлина для какого-либо расследования европейцами. Европе, ФРГ еще раз напомнили об отсутствии субъектности при принятия судьбоносных решений. Решают другие – «вашингтонские люди», – сказал Сергей Перминов

Парламентарий выразил мнение, что тайное станет явным, а анализ открытых источников указывает на очевидное.

«Спасибо Вашингтону Плэтту. Как в свое время шпионский «Роман с камнем» для британцев, признание в котором было сделано годы спустя. Но вода камень точит, и повороты ситуации могут вынести «со дна» много нового. Вопрос – в выборе момента и оценке рисков и возможностей», – резюмировал Сергей Перминов