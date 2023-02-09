В Пулково проверили документы у креветок

Сотрудник Россельхознадзора провели ветеринарный контроль самым большим в мире пресноводным креветкам. Партия следовала из Астраханской области в Архангельскую и стыковалась в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Ветеринары осмотрели 900 креветок Розенберга. Как объяснили в пресс-службе управления, данный вид имеет промысловое значение, но пользуется популярностью и у любителей домашних аквариумов.
У креветок проверили документы и условия их транспортировки, после чего отправили в адрес получателя.
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