В Пулково проверили документы у креветок

Сотрудник Россельхознадзора провели ветеринарный контроль самым большим в мире пресноводным креветкам. Партия следовала из Астраханской области в Архангельскую и стыковалась в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

Ветеринары осмотрели 900 креветок Розенберга. Как объяснили в пресс-службе управления, данный вид имеет промысловое значение, но пользуется популярностью и у любителей домашних аквариумов.

У креветок проверили документы и условия их транспортировки, после чего отправили в адрес получателя.