В Пулково проверили документы у креветок

Автор: Сергей Агутин
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Сотрудник Россельхознадзора провели ветеринарный контроль самым большим в мире пресноводным креветкам. Партия следовала из Астраханской области в Архангельскую и стыковалась в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

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Фото: Россельхознадзор Ленобласти

Ветеринары осмотрели 900 креветок Розенберга. Как объяснили в пресс-службе управления, данный вид имеет промысловое значение, но пользуется популярностью и у любителей домашних аквариумов.

У креветок проверили документы и условия их транспортировки, после чего отправили в адрес получателя.

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30.06.2022 3275
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