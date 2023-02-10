В Госдуму внесен законопроект о возможности тратить маткапитал на покупку автомобиля

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Уточняется, что количество пассажирских мест в машине не может превышать восьми. Также, транспортное средство должно быть новым и произведен на территории РФ. Купленный за счет маткапитала автомобиль оформляется в собственность матери ребенка или детей. Помимо этого машину нельзя будет продать или переоформить на другого человека в течение трех лет с момента регистрации.