В Госдуму внесен законопроект о возможности тратить маткапитал на покупку автомобиля

Автор: Гузель Галимова
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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Уточняется, что количество пассажирских мест в машине не может превышать восьми. Также, транспортное средство должно быть новым и произведен на территории РФ. Купленный за счет маткапитала автомобиль оформляется в собственность матери ребенка или детей. Помимо этого машину нельзя будет продать или переоформить на другого человека в течение трех лет с момента регистрации.

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07.02.2023 130
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