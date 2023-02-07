Мишустин расширил правила выплат из материнского капитала на детей до трех лет

Правительство России по поручению Владимира Путина утвердило новый порядок ежемесячных детских выплат из средств маткапитала.

Теперь получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала смогут все семьи с детьми до трех лет, имеющие невысокие доходы. Получать ее можно до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Если в семье несколько таких детей, то ее разрешено оформить на каждого

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно через Госуслуги, при личном визите в МФЦ или отделение Социального фонда России.

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Размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц, в среднем по стране — 13,9 тысячи рублей. При этом семья сможет получать как единое пособие, действующее с 1 января, так и выплату из маткапитала.