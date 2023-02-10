В Вырице полностью сгорел старинный особняк — фото

В Гатчинском районе Ленобласти полностью сгорел дореволюционный особняк на улице Лейтенанта Шмидта в Вырице.

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило 9 февраля около 21:45. На место происшествия работали 20 пожарных, задействовав пять единиц техники. К 01:15 пожар был полностью ликвидирован.

Фото: Надежда Круглова, ВК

На кадрах видно, что старинный особняк полностью охвачен огнем. Очевидцы сообщают, что в огне могли погибнуть два человека. Соседи не смогли дозвониться до пары, приживавшей в доме. Их автомобиль был припаркован возле особняка.

Дом был построен в 1912 году. В нем жил князь Генрих Витгенштейна. После революции в старинном доме снимали комнаты писатели Василий Розанов и Юрий Слезкин. В особняке также бывал Михаил Булгаков.