Фигурист Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев на руках из-за некроза

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее олимпийскому чемпиону уже проводилась ампутация стоп.

Как передает редакция 112, фигурист Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев на руках, если медики не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет прогрессировать.

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Фото: Соцсети Романа Костомарова

Отметим, ранее у спортсмена развился некроз тканей, развившийся из-за того, что фигурист продолжительное время был подключен к аппарату ЭКМО. Сосуды в конечностях спортсмена стали разрушаться. В результате Костомарову ампутировали стопу.

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09.02.2023 167
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