Фигурист Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев на руках из-за некроза

Ранее олимпийскому чемпиону уже проводилась ампутация стоп.

Как передает редакция 112, фигурист Роман Костомаров согласился на ампутацию пальцев на руках, если медики не смогут восстановить кровоснабжение и некроз будет прогрессировать.

Отметим, ранее у спортсмена развился некроз тканей, развившийся из-за того, что фигурист продолжительное время был подключен к аппарату ЭКМО. Сосуды в конечностях спортсмена стали разрушаться. В результате Костомарову ампутировали стопу.