В Петербурге поймали рецидивиста с крупной партией наркотиков

У подозреваемого в общей сложности нашли 2 кг запрещенной травы.

Об этом 10 февраля передает полиция Петербурга в своем официальном Телеграм.

У 49-летнего ранее судимого мужчины нашли при себе наркотики в размере 500 граммов. Еще 1,5 кг найдены в квартире наркоторговца. Сейчас подозреваемый задержан.