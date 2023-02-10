В Петербурге поймали рецидивиста с крупной партией наркотиков

У подозреваемого в общей сложности нашли 2 кг запрещенной травы.
Об этом 10 февраля передает полиция Петербурга в своем официальном Телеграм.
У 49-летнего ранее судимого мужчины нашли при себе наркотики в размере 500 граммов. Еще 1,5 кг найдены в квартире наркоторговца. Сейчас подозреваемый задержан.
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10.02.2023 36