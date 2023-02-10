У сериала про гладиаторов «Спартак» может выйти продолжение

Американский стриминговый сервис готовится к съемкам продолжения нашумевшего несколько лет назад сериала.
Как пишет Телеграм-канала «Изнанка сериала», сервис STARZ хочет возродить культовый сериал про гладиаторские бои «Спартак». Продолжением займется тот же шоураннер — Стивен ДеНайт.
Подробностей проекта пока нет. Указывается, что работа над сериалом уже началась.
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