У сериала про гладиаторов «Спартак» может выйти продолжение

Автор: Анастасия Щербакова
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Американский стриминговый сервис готовится к съемкам продолжения нашумевшего несколько лет назад сериала.

Как пишет Телеграм-канала «Изнанка сериала»,  сервис STARZ хочет возродить культовый сериал про гладиаторские бои «Спартак». Продолжением займется тот же шоураннер — Стивен ДеНайт.

Подробностей проекта пока нет. Указывается, что работа над сериалом уже началась.

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