У сериала про гладиаторов «Спартак» может выйти продолжение

Американский стриминговый сервис готовится к съемкам продолжения нашумевшего несколько лет назад сериала.

Как пишет Телеграм-канала «Изнанка сериала», сервис STARZ хочет возродить культовый сериал про гладиаторские бои «Спартак». Продолжением займется тот же шоураннер — Стивен ДеНайт.

Подробностей проекта пока нет. Указывается, что работа над сериалом уже началась.