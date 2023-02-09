Британский король Карл III рассмешил читателей The Telegraph

Монарх явился в мечеть с дыркой на носке.

Король Великобритании Карл III оконфузился в мечети.

За реакцией читателей британской газеты 9 февраля пристально проследило РИА Новости, которое передает слова комментаторов новости о дырке на носке у монарха.

Читатели призвали помощников монарха купить ему новую пару носков.

«Даже у короля Соединенного Королевства есть дырка в носке»,

— приводит агентство цитату одного из пользователей.

Фото: ria.ru / Носки британского короля Карла III во время его посещения мечети Брик-лейн в Лондоне. Архивное фото

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