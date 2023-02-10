Главу администрации Нежновского поселения подозревают в превышении должностных полномочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главы Нежновского сельского поселения Кингисеппского района Ленобласти за превышение должностных полномочий.

Следствие установило, что чиновник осенью 2022 года выдал разрешение коммерческой организации на размещение грунта с примесью строительных отходов на земельном участке, предназначенном для строительства детской площадки и дороги. Это «повлекло существенно нарушение охраняемых законом интересов общества и государства».

Следователи, сотрудники полиции и эксперты осмотрели участок и взяли необходимые пробы. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается. Все обстоятельства преступления устанавливаются.