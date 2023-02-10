В Ленобласти открыт новый путь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Закончено строительство трассы Копорье — Ручьи.

Завершены строительные работы на обновлённом участке трассы Копорье — Ручьи, расположенном в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленобласти. Об этом сообщается на сайте Правительства Ленинградской области.

Ввести в эксплуатацию все 10 километров трассы от Копорья в сторону деревни Головкино планируется уже весной: как только сойдет снег дорожники установят новые знаки, выполнят оставшуюся планировку откосов и посев многолетних трав. Капитальный ремонт продолжался здесь последние два года: помимо перевода в асфальт, здесь были построены локальные очистные сооружения, тротуары и свет в черте деревни Головкино.

Дорога обеспечивает подъезд к Копорью со стороны Кингисеппского района. Здесь расположена одна из известнейших крепостей Древней Руси.

Фото: сайт Правительства Ленинградской области

Ранее стало известно, что в Копорье открыли модернизированное отделение почты.