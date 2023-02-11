Жители Северной столицы удивляются, куда делась снегоуборочная техника с улиц города

Занесенный метелью Петербург остался брошен на произвол зимы.

Настоящая пурга обрушилась на Северную столицу 10 февраля. С начала буйства стихии прошли почти сутки, но сугробов в городе не убавилось. Петербуржцы с трудом преодолевают заснеженные улицы и дворы и не могут дозвониться в городские службы.

Как сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ, горожане продолжают вязнуть в сугробах и не могут дозвониться до ленивых коммунальщиков.

Петербуржцы массово жалуются на разгильдяйство коммунальщиков в соцсетях. Люди недоумевают, почему на улицах не видно уборочной техники.

Фото: НЕВСКИЕ НОВОСТИ

Ранее стало известно, что в Петербурге и Ленобласти продлено штормовое предупреждение.