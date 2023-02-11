На Мебельной улице в Петербурге ребенок упал в бассейн

Трехлетняя девочка едва не утонула, после чего ее увезли в больницу.

Администратор банного комплекса, расположенного на улице Мебельной в Петербурге, 10 февраля через 112 сообщил, что в одном из помещений в воду бассейна рухнул ребенок предположительно трех лет — сообщает Мойка78. Маленькая девочка едва не утонула.

Полиция установила, что потерпевшая находилась в комплексе вместе со своей матерью. Петербурженка недоглядела за девочкой и та прыгнула в глубокий бассейн. В присутствии полиции ребенка на скорой увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: indepest.com

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