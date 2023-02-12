Новые владельцы Zara в России назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе

Автор: Гузель Галимова
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Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и объявят сроки открытия магазинов в стране.

Компания сообщит о том, как будут открываться магазины — в какие сроки и в каких регионах. Об этом РИА Новости заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Евтухов подчеркнул, что новые владельцы еще должны завершить сделку по приобретению активов Zara в России, это потребует одобрения правительственной комиссии.

«Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step», — заключил он.
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25.01.2023 121
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