Новые владельцы Zara в России назовут сроки открытия магазинов на следующей неделе

Новые владельцы активов Zara в России на следующей неделе представят концепцию и объявят сроки открытия магазинов в стране.

Компания сообщит о том, как будут открываться магазины — в какие сроки и в каких регионах. Об этом РИА Новости заявил статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Евтухов подчеркнул, что новые владельцы еще должны завершить сделку по приобретению активов Zara в России, это потребует одобрения правительственной комиссии.

«Только после этого можно будет сказать, что все состоялось. А дальше — step by step», — заключил он.