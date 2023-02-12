В Лемболово у ж/д станции нашли обглоданное тело без вести пропавшей женщины

Вечером 10 февраля в лесу у ж/д станции Лемболово во Всеволожском районе Ленобласти нашли сильно объеденный животными тело женщины.
По предварительным данным, тело пролежало в лесу сравнительно долго. Труп женщины нашел прохожий примерно в 300 метрах от платформы. Рядом были замечены беспризорные собаки.
Погибшая — 56-летняя женщина, которая с начала января числилась в федеральном розыске как без вести пропавшая. Она состояла на учете в психдиспансере.
Проводится проверка. Труп направили в морг для выяснения причины смерти.
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