В Лемболово у ж/д станции нашли обглоданное тело без вести пропавшей женщины

Вечером 10 февраля в лесу у ж/д станции Лемболово во Всеволожском районе Ленобласти нашли сильно объеденный животными тело женщины.

По предварительным данным, тело пролежало в лесу сравнительно долго. Труп женщины нашел прохожий примерно в 300 метрах от платформы. Рядом были замечены беспризорные собаки.

Погибшая — 56-летняя женщина, которая с начала января числилась в федеральном розыске как без вести пропавшая. Она состояла на учете в психдиспансере.

Проводится проверка. Труп направили в морг для выяснения причины смерти.