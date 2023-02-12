Небольшие осадки и до +4°C – погода в Ленобласти на 13 февраля

Автор: Гузель Галимова
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Рабочая неделя в Ленобласти начнется с облачной погоды.

Ночью 13 февраля в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Днем местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега.

Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью 0…-5°C, местами до -8°C, днем -1…+4°C. На дорогах гололедица.

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10.02.2023 122
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