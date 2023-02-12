В Грузии произошли два землетрясения

В воскресенье, 12 февраля, на западе Грузии произошли два землетрясения с разницей в 14 минут. Об этом сообщил Национальный центр сейсмического мониторинга.
Сила первого подземного толчка составила 4,3 магнитуды. Эпицентр находился в районе села Гоми рядом с городом Озургети. Второй силой 3,3 имел очаг в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.
Данных о возможных разрушениях и пострадавших пока нет.
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