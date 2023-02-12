Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения

Автор: Гузель Галимова
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Добровольцы петербургского ПСО «Экстремум» показали, как выглядит город Адыяман в Турции после разрушительного землетрясения.

На фотоколлажах «до и после» можно увидеть, как от некогда разноцветных жилых домов остались только руины.

Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
Фото: ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей, ВК

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали более 24,6 тысячи человек. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.

Для ликвидации последствий землетрясения в Турцию вылетели 32 добровольца ПСО «Экстремум». В составе группы четыре собаки, с собой спасатели повезли более двух тонн снаряжения.

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Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения экстремум, турция, Петербург, землетрясение, добровольцы
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