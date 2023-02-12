Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения

Добровольцы петербургского ПСО «Экстремум» показали, как выглядит город Адыяман в Турции после разрушительного землетрясения.

На фотоколлажах «до и после» можно увидеть, как от некогда разноцветных жилых домов остались только руины.

Фото: ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей, ВК

По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали более 24,6 тысячи человек. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.

Для ликвидации последствий землетрясения в Турцию вылетели 32 добровольца ПСО «Экстремум». В составе группы четыре собаки, с собой спасатели повезли более двух тонн снаряжения.