Добровольцы «Экстремума» показали, как выглядит Турция после землетрясения

Добровольцы петербургского ПСО «Экстремум» показали, как выглядит город Адыяман в Турции после разрушительного землетрясения.
На фотоколлажах «до и после» можно увидеть, как от некогда разноцветных жилых домов остались только руины.
Фото: ЭКСТРЕМУМ, объединение добровольных спасателей, ВК
По последним данным, жертвами землетрясения в Турции стали более 24,6 тысячи человек. В Сирии погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
Для ликвидации последствий землетрясения в Турцию вылетели 32 добровольца ПСО «Экстремум». В составе группы четыре собаки, с собой спасатели повезли более двух тонн снаряжения.
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12.02.2023 43