Госуслуги назвали главные изменения для водителей в 2023 году

Среди основных нововведений — изменение госпошлин и минимальная стоимость техосмотра. Однако это не все, о чем нужно знать водителям.

Минимальная стоимость техосмотра

Для каждого вида ТС установлена единая минимальная стоимость техосмотра. Максимальный предел не установлен. Например, ТО для легковых авто — от 913 рублей. Регионы могут применять повышающий коэффициент.

Заявление на компенсацию 50% ОСАГО

Если автомобиль необходим по медицинским показаниям, то инвалид или законный представитель ребенка-инвалида получает компенсацию 50% стоимости полиса ОСАГО без заявления.

Изменение госпошлин

При оформлении:

— разрешения на изменения в конструкцию ТС — 1 000 рублей;

— свидетельства о соответствии ТС внесенным изменениям — 1 500 рублей;

— допуска ТС к перевозке опасных грузов — 1 500 рублей;

— продления допуска — 1 000 рублей;

Отмена скидок

С 2023 года скидка 30% на оплату госпошлины через Госуслуги при получении прав или регистрации автомобиля не предоставляется.

Льготные автокредиты

Программа «Первый и семейный автомобиль» продлена до конца 2023 года. Автомобиль отечественной сборки стоимостью до 2 млн ₽ и массой до 3,5 тонн можно купить со скидкой 20% или 25%. Она засчитывается в составе первоначального взноса.

Электронные документы

В приложении «Госуслуги Авто» можно сформировать права и СТС в электронном виде. Инспектор сможет считать коды для проверки. Бумажные документы при это все равно нужно возить с собой.

По материалам портала Госуслуги.