В Ленобласти еще один ребенок пострадал во время катания на «ватрушке»

Несчастный случай произошел в Тихвине в минувшее воскресенье, 12 февраля.

10-летний мальчик на тюбинге въехал в ограждение. Ребенок получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом трёх рёбер слева, гематомы мягких тканей груди, а также перелом отростка 12-го грудного позвонка.

Также в этот день серьезно пострадал девочка во Всеволожском районе, она находится в тяжелом состоянии.