В Ленобласти еще один ребенок пострадал во время катания на «ватрушке»

Несчастный случай произошел в Тихвине в минувшее воскресенье, 12 февраля.
10-летний мальчик на тюбинге въехал в ограждение. Ребенок получил сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом трёх рёбер слева, гематомы мягких тканей груди, а также перелом отростка 12-го грудного позвонка.
Также в этот день серьезно пострадал девочка во Всеволожском районе, она находится в тяжелом состоянии.
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12.02.2023 53