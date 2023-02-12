В Петербурге сразу трое детей попали в больницы после катания на «ватрушках»

В Петербурге сразу трое детей оказались в больницах после катания на «ватрушках».

Так, 11 февраля в больницу поступила восьмилетняя девочка с сильной головной болью. Во время катания на тюбинге в нее врезались другие катающиеся дети.

Другой восьмилетний мальчик получил сотрясение мозга, катаясь на тюбинге на Белградской улице. Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести поместили под наблюдение врачей.

Третий несчастный случай произошел на Ольгинском пруду. 11-летний ребенок влетел на «ватрушке» в ледяные наросты и ударился о них спиной и животом. Врачи подозревали у мальчика перелом двух позвонков и разрыв селезенки. Однако детальные исследования не подтвердили подозрения, но школьника оставили в медучреждении для дообследования надпочечников.