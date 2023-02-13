Работа 47 по вопросу сохранения культурного наследия отмечена благодарственными письмами министра культуры РФ.

Награды за большой вклад в сохранение культурного наследия и развитие реставрационной отрасли вручила министр культуры РФ Ольга Любимова.

«Министерство культуры России оценило знаковые для Ленинградской области объекты, которыми мы гордимся: строительство Международного центра реставрации в Рождествено и реставрацию литературного музея «Дом станционного смотрителя» в Выре», — отметил Владимир Цой.

Также заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия отметил, что в 2023 году продолжится реставрация Павловского собора и усадьбы карикатуриста Павла Щербова в Гатчине, историко-краеведческого музея в Новой Ладоге, 180-летний дом на улице Сторожевой башни в Выборге, который несколько лет назад Выборгский музей-заповедник получил его в пользование от муниципалитета в неудовлетворительном состоянии и за свой счет разработал проект реставрации.