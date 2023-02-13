Следователи нагрянули в два комитета Ленобласти по делу о хищении средств

В понедельник, 13 февраля, сотрудники Центрального аппарата СК РФ в сопровождении экономической полиции нагрянули в комитет по культуре и туризму Ленобласти, а также в комитет по сохранению культурного наследия.
По предварительным данным, следователи изымают документы, связанные с уголовным делом о хищении средств при реставрации крепости Копорье. Его фигурантом еще в 2017 году стала директор областного Музейного агентства Леся Колесникова, пишет 78.ru.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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