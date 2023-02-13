Смольный выделил для уличных артистов более двухсот легальных площадок

Проект постановления обсуждался несколько лет при участии самих артистов, местных жителей и организаций.

Список мест для концертов устанавливают администрации районов, исключение составляет Дворцовая площадь — сообщает 78.ru.

Уже сейчас администрациями районов отобрано более 200 площадок. Такие места в обязательном порядке должны быть проверены на безопасность. Всего творческие локации Петербурга разделили на три типа: «тихие», куда нельзя приносить звукоусилители и барабанные установки, «умеренные» — с аппаратурой мощностью до 500 Вт, а также, места, в которых можно играть с очень мощными звукоусилителями.

Подать заявку на концерт можно через портал Госуслуги.

Ранее стало известно, как будут согласовывать свои выступления уличные артисты в Петербурге.