За парковку на газонах в Петербурге водителям пришлось заплатить 4 млн рублей

Всего было вынесено 439 постановления, 10 из них — в отношении юрлиц.

За парковку на газонах петербургские водители заработали 4 млн рублей штрафов за неделю — сообщает Neva.Today.

С 6 по 12 февраля в Северной столице вынесли 439 постановлений о штрафах в отношении водителей за парковку на газонах, 10 протоколов от общего числа оформили на юрлиц.

Фото: vk.com / «ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга»

Ранее стало известно, что в Кировском районе остановили 18-летнюю автомобилистку с поддельными правами.