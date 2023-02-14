В России предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

Автор: Гузель Галимова
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Общественная палата России направила письмо в правительство с инициативами по поддержке многодетных семей.

В числе предложенных мер — снижение пенсионного возраста для многодетных отцов на один год на каждого ребенка, но в целом не более пяти лет. Пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо.

Помимо этого, предлагается расширить использование маткапитала для многодетных, а также продлить до 2030 года закон о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

По мнению авторов инициативы, сейчас большая часть ресурсов направлена на поддержку рождения первых и вторых детей, которые обычно появляются у матерей в возрасте от 18 до 29 лет. Однако, по мнению общественников, самый большой резерв восстановления рождаемости в стране в обозримом будущем — это нереализованная потребность в детях у граждан 30-40 лет.

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