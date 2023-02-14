Фото: в магазинах Лужского и Тосненского районов нашли более 22 кг просроченной колбасы и тушенки

Специалисты госветслужбы провели рейды по пресечению несанкционированной торговли в Лужском и Тосненском районах Ленинградской области.

Фото: пресс-служба управления ветеринарии

В магазинах Тосненского района 13 февраля изъяты копченое сало, тушенка, колбаса, купаты и другие изделия, весом 10,550 килограмма, которые продавались с истекшим сроком годности. В магазинах Лужского района 11 февраля изъяли 11 килограммов мясокопченой продукции.

Специалисты провели разъяснительные беседы с владельцами торговых точек, а продукты денатурировали – залили раствором, который после впитывания изменил товарный вид изделий, что позволяет избежать их возвращения на прилавки.