Фото: в магазинах Лужского и Тосненского районов нашли более 22 кг просроченной колбасы и тушенки

Специалисты госветслужбы провели рейды по пресечению несанкционированной торговли в Лужском и Тосненском районах Ленинградской области.
Фото: пресс-служба управления ветеринарии
В магазинах Тосненского района 13 февраля изъяты копченое сало, тушенка, колбаса, купаты и другие изделия, весом 10,550 килограмма, которые продавались с истекшим сроком годности. В магазинах Лужского района 11 февраля изъяли 11 килограммов мясокопченой продукции.
Специалисты провели разъяснительные беседы с владельцами торговых точек, а продукты денатурировали – залили раствором, который после впитывания изменил товарный вид изделий, что позволяет избежать их возвращения на прилавки.
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