Прокуратура заинтересовалась избиением ребёнка в батутном парке

Вопиющий случай на улице Коллонтай попал на камеры видеонаблюдения.

Как пишет новостной портал 78.ru, прокуратура Невского района Петербурга отреагировала на инцидент, который произошёл в батутном парке на улице Коллонтай. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина избила 11-летнего мальчика в игровой зоне. Вопиющий случай попал на камеры видеонаблюдения 12 февраля вечером. Известно, что ребёнок получил ушиб мягких тканей лица.

По факту инцидента начала проверку прокуратура Невского района. Результаты проверки могут стать поводом для открытия уголовного дела.

Ранее стало известно, что в Петербурге задержаны двое серийных автогонщиков.