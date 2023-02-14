В Петербурге задержаны двое серийных автогонщиков

Автор: Анастасия Щербакова
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Злоумышленникам с января этого года удалось похитить 4 автомобиля. 

Как передает Петербургская полиция, задержаны двое мужчин, ранее похитивших чужие машины в Петербурге. Последний угон произошел 8 января. Автоугонщикам удалось завладеть «Мицубиси Аутлендером». Позже его нашли в гараже одного из преступников.

Позже выяснилось, что задержанные причастны к еще трем автоугонам в январе 2023 года.

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14.02.2023 31
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