В противном случае собственнику грозит крупный штраф.

Как передает портал «78.ru», ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) в течение года должно будет отреставрировать дачу Фаберже, расположенную в Осиновой роще. Такое решение принял Арбитражный суд города Москвы — сообщает пресс-служба КГИОП.

Если здание не отреставрируют в течение года, то придётся заплатить неустойку 100 тыс. рублей. Собственник должен был завершить реставрацию здания ещё к середине прошлого года. Сейчас дача Фаберже буквально разваливается на глазах.

Фото: пресс-служба КГИОП

Ранее стало известно, что КГИОП через суд потребовал отреставрировать разрушенную дачу Фаберже.