Детсад для 200 детей построят в Янино в 2024 году

Начато строительство второго детского сада на территории ЖК «Ясно.Янино» в Янино Всеволожского района. Его ввод в эксплуатацию запланировали на конец 2024 года.

В новом детском саду смогут заниматься 200 детей. В трехэтажном здании обустроят спальни, кружковые помещения, игровые комнаты и многое другое. На улице организуют специальные площадки для всех возрастов.

Первый детский сад на территории «Ясно.Янино» построил тот же застройщик – группа компаний «КВС». Он также рассчитан на 200 детей и работает с апреля 2021 года. Застройщик возводит и первую школу на территории ЖК для 1200 учеников.