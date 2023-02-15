В Испании полиция начала информировать женщин, были ли их мужчины фигурантами дел о домашнем насилии

Испанская полиция решила сообщать женщинам, были ли их новые мужчины в последние пять лет фигурантами дел о домашнем насилии. Доступ к информации не автоматический.

Полицейские сначала оценивают уязвимость потенциальных жертв и вероятность риска абьюза. Исключение делают только для женщин в базе жертв гендерного насилия VioGen. Они узнают о прошлом своего мужчины сразу.

Так женщин хотят превентивно защитить от абьюза. Мера принята после серии демонстраций против гендерного насилия. Лишь за декабрь 2022 года в Испании 11 женщин погибли от рук своих партнеров.