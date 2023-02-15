Стало известно, где на 15 февраля зафиксированы 167 случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 167 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 15 февраля.
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23.03.2022 1922
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1), Пикалёво (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Кикерино (+2), Бегуницы (+1), Сельцо (+1).
- Волховский район: Волхов (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+10), Янино-1 (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+15), Кузьмоловский (+3), Старая (+1), Токсово (+1), Бугры (+1).
- Выборгский район: Выборг (+18), Рощино (+1), Советский (+1), Селезнево (+1), Светогорск (+1), Каменногорск (+1), Лосево (+1), Приветнинское (+1), Лебяжье (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+24), Тайцы (+3), Суйда (+2), Никольское (+1), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+2), Сиверский (+3), Вырица (+2), Терволово (+1), Сусанино (+2), Корпиково (+1), Вайялово (+1), Тихвинка (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+8).
- Ломоносовский район: Гостилицы (+1), Вильповицы (+1), Пеники (+1), Лопухинка (+1), КП Фаворит (+1), Волковицы (+1), Витино (+1).
- Лужский район: Луга (+12), Дзержинского (+1), Приозерный (+1), Почап (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+4), Коммунары (+1), Кузнечное (+3).
- Сланцевский район: Сланцы (+4).
- Тихвинский район: Тихвин (+2).
- Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+2), Федоровское (+2), Любань (+1).