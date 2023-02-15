Мужчина уехал из Елизаветино в больницу с простреленной ногой

В полицию Гатчинского района ночью 14 февраля сообщили о госпитализации 33-летнего мужчины из поселка Елизаветино. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение правой ноги и открытый перелом.
Несколькими часами ранее мужчина в квартире дома на площади Дружбы в Елизаветино поссорился с 49-летним соседом. Тот достал пистолет «Байкал» и дважды выстрелил в оппонента. Причиной для ссоры стал шум в квартире.
Известно, что оружие официально не зарегистрировано. Подозреваемый задержан. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия заведено уголовное дело.
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