Мужчина уехал из Елизаветино в больницу с простреленной ногой

В полицию Гатчинского района ночью 14 февраля сообщили о госпитализации 33-летнего мужчины из поселка Елизаветино. Врачи диагностировали у него огнестрельное ранение правой ноги и открытый перелом.

Несколькими часами ранее мужчина в квартире дома на площади Дружбы в Елизаветино поссорился с 49-летним соседом. Тот достал пистолет «Байкал» и дважды выстрелил в оппонента. Причиной для ссоры стал шум в квартире.

Известно, что оружие официально не зарегистрировано. Подозреваемый задержан. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия заведено уголовное дело.