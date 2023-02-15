Пожарный из Петербурга погиб на Украине: он ушел на фронт в качестве добровольца

Андрей Рахов работал пожарным в Петербурге и вел тематический Телеграм-канал. В зону СВО петербуржец отправился как доброволец.

О героизме Андрея Рахова рассказала редакция Mash на Донбассе. Спасатель из Петербурга ушел на фронт в мае прошлого года. Петербуржец не раз говорил, что поехал в зону СВО, поскольку «все парни уже там».

Андрей Рахов погиб в бою от полученных ранений. Соратники проводили бойца в последний путь артиллерийским залпом. На снарядах, направленных в сторону противника, сослуживцы героя пишут его имя и позывной — Андрей Рахов «Арни».