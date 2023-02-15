Двое до смерти избили собутыльника из Сусанино. Он смог добраться до дома, где скончался

Автор: Сергей Агутин
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Тело 43-летнего жителя поселка Сусанино Гатчинского района 12 февраля обнаружила владелица дома, в котором он снимал комнату. Женщина рассказала, что ее квартирант около 19:00 вернулся домой, а спустя час она обнаружила мужчину без признаков жизни. 

Экспертиза показала, что смерть мужчины наступила от тупой сочетанной травмой головы. Двух предполагаемых преступников задержали 14 февраля в Вырице. Ими оказались 36-летний местный житель, ранее судимый за грабеж и разбой, и его ровесник из Сусанино, сидевший за грабеж.

По версии следствия, 12 февраля трое мужчин пришли в гости к своей знакомой. Компания распивала спиртное, началась ссора. В ходе конфликта мужчины избили оппонента и скрылись, а пострадавший смог добраться до своего дома, где скончался.

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