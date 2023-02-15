В Ленобласти разрабатывают единые правила парковки во дворах

Решение ужесточить наказание для автомобилистов приняли в связи с тем, что все больше водителей мешают спецтранспорта: скорых, пожарных, мусоровозов.

Как рассказали в областном правительстве, до 15 мая документ пройдет обсуждение в муниципальных образованиях, в профильных комитетах и ГИБДД. Стоит отметить, что новые правила разработают опираясь на положительный опыт Москвы и Петербурга, а также нескольких поселений Ленобласти.

Напомним, что владелец автомобиля, допустивший блокировку проезда, попадает под действие ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ, как нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств. За это правонарушения положен штраф в размере 2000 рублей.