Местные жители почтили память россиян, служивших за пределами Отечества.

Мероприятие провели 15 февраля в сквере Мужества, сообщает Комитет МСУ Ленинградской области. На нем присутствовали ветераны военного конфликта в Афганистане и Чечне, вдовы и матери погибших воинов, кадеты, чиновники и неравнодушные горожане.

К памятнику у военкомата возложили цветы. Были награждены два добровольца, участвовавших в спецоперации.

«Сегодня, равняясь на старших товарищей, нынешнее поколение героев самоотверженно защищает наших соотечественников на Донбассе, защищает нас и наших детей, защищает Россию. Мы бесконечно гордимся каждым ленинградцем, который сейчас выполняет задачи в ходе специальной военной операции», — зачитала обращение главы Ленобласти Александра Дрозденко Председатель комитета МСУ Лира Бурак.